Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу будет координировать работу в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Поскольку вопросы такие разноплановые — нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники — здесь нужен такой независимый координатор всей этой работы. Этим координатором будет секретарь Совета безопасности», — отметил он.