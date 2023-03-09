«В Иране действует анормальный режим».

Как сообщает АПА, об этом в своем видеобращении, адресованном панели «Создание устойчивости в разделенном мире: ее влияние на глобальный мир» в рамках Х Бакинского Глобального форума «Мир сегодня» вызовы и надежды», проводимом при организации Международного центра Низами Гянджеви, сказала лауреат Нобелевской премии Ширин Эбади.

Она отметила, что вмешательство Ирана в Сирию и Ирак показывает, что Тегеран нарушает стабильность в этих странах: «Однако народ Ирана не поддерживает эти шаги иранского режима. Народ против давления на граждан страны и вмешательства Ирана в другие страны. События, начавшиеся в Иране осенью 2022 года из-за ношения головного убора, является проявлением народного недовольства. Иранский народ станет свободным, это движение будет продолжаться до тех пор, пока этот режим не будет свергнут и Иран не станет демократическим государством. Мы ожидаем, что участники Глобального форума поддержат освободительное движение в Иране. Иран должен извиниться перед Азербайджаном за вмешательство в той или иной форме. В Иране важна демократия, и мы добьемся своих целей», — сказала Эбади.