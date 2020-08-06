Шахматисты Азербайджана и Турции померятся силами в онлайн режиме

Сборные Азербайджана и Турции по шахматам в рамках онлайн-турнира FIDE проведут товарищескую встречу, сообщает Агентство Анадолу.

Встреча, организованная при поддержке Федераций шахмат Турции и Азербайджана, пройдет 8-10 августа в режиме онлайн.

Со стороны Турции в товарищеской встрече примут участие шахматисты Драган Солак, Джемил Джан Али Маранди, Джем Каан Гокеркакг, Эмре Джан, Дениз Озен, Екатерина Аталык, Сыла Чаглар и Эдже Озбай.

Азербайджан представят Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Гюнай Мамедзада, Гульнар Маммадова, Вугар Асадли, Ханим Баладжаева, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Туркан Мамеджарова, Ульвия Фаталиева, Айдын Сулейманлы и Говхар Бейдуллаева.