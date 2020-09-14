Сергей Лавров отменил визит в Берлин

Глава МИД РФ Сергей Лавров отменил визит в Берлин, намеченный на 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства в понедельник, 14 сентября, менее чем за сутки до планировавшейся встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Масом.

Как утверждает российский МИД, 3 сентября Берлин уведомил об изменениях в рабочем графике Маса, «в связи с чем его участие в церемонии (закрытия Года научно-образовательных партнерств) отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа». «Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В.Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита «, — указывается далее в заявлении МИД РФ.

По этим данным, германская сторона проинформирована об отмене визита в Берлин, а Лавров направит приветствие участникам церемонии закрытия Года научно-образовательных партнерств.

В последние недели глава МИД Германии неоднократно выступал с резкими заявлениями в связи с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального. Хайко Мас, в частности, увязал отравление Алексея Навального с продолжением строительства газопровода «Северный поток — 2». «Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по «Северному потоку — 2», — заявил он 6 сентября. Мас признал, что прекращение строительства трубопровода причинит ущерб германским и европейским компаниям. Вместе с тем, по его словам, было бы неправильно «с самого начала исключать» какие-либо последствия для этой инициативы в связи с событиями вокруг Навального. (DW)