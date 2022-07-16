Министерство иностранных дел Сербии в пятницу вручило ноту протеста миссии Польши в ОБСЕ из-за того, что глава польского МИД Збигнев Рау как глава ОБСЕ не придерживался принципа статусного нейтралитета этой миссии по Косово во время его визита в Приштину.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Novosti.

Белград возмутило, что во время встречи Рау с представителями власти в Приштине – президентом Косово Вьосом Османи и главой МИД Доникой Гервалой – были вывешены флаги Косово.

В ноте протеста Сербия «выражает разочарование» из-за этого и отмечает, что Сербия последовательно подчеркивает необходимость соблюдения «статусно-нейтральной позиции ОБСЕ по Косово».

«Эти принципы были явно нарушены во время визита президента Збигнева Рау в Приштину, поскольку было разрешено представить встречи представителей власти Приштины по Рау как государственный визит», – считают в сербском МИД.

В ноте напоминается, что единственной правовой основой присутствия и деятельности ОБСЕ в Косово остается резолюция 1244 Совбеза ООН.