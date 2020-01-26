Сенаторы обвинили Помпео в нарушении ценностей США из-за конфликта с журналисткой

Представители Демократической партии США в верхней палате законодательного органа во главе со старшим демократом комитета по иностранным делам Робертом Менендесом (от штата Нью-Джерси) подвергли резкой критике госсекретаря Майкла Помпео за конфликт с репортером Национального общественного радио Мэри Луизой Келли. Сенаторы направили соответствующее письмо в адрес Помпео, выразив особое негодование его версией событий.

Келли утверждала, что глава внешнеполитического ведомства повысил на нее голос за то, что она во время интервью чрезмерно настойчиво добивалась от него ответов, касавшихся увольнения Мари Йованович с должности американского посла на Украине. Госсекретарь в субботнем комментарии заявил о лжи и непорядочности журналистки.

По мнению законодателей, Помпео допустил безответственное заявление. «Мы хотим выразить глубокое разочарование и озабоченность в связи с вашим безответственным заявлением. Это имеет разрушительное воздействие на американские ценности», — убеждены сенаторы.

Согласно данным радиостанции, интервью проходило в здании Госдепартамента в Вашингтоне. Келли утверждает, что Помпео отказался отвечать на ее многочисленные вопросы об обстоятельствах увольнения Йованович, поскольку тема интервью якобы была ограничена ситуацией вокруг Ирана. Журналистка настаивает на том, что это не так.

Как передает радио, интервью было немедленно завершено после вопросов об Украине. По версии журналистки, Помпео поднялся, буравил ее взглядом несколько секунд, после чего вышел. Келли попросили пройти за госсекретарем в другое помещение и не брать с собой звукозаписывающие устройства. «Меня провели в личные покои госсекретаря, где он меня ожидал и где кричал на меня примерно столько же, сколько до этого длилось интервью», — сказала репортер, уточнив, что Помпео употреблял нецензурную лексику, выражая недовольство затронутой ею темой.(ТАСС)