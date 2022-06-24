Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о введении контроля над оружием после того, как американские законодатели смогли обойти возражения республиканцев, блокировавших законопроект, большинством голосов, сообщает телеканал CNN.

Окончательное голосование было 65 против 33 сенаторов — при этом к демократам, предложившим этот законопроект, присоединились 15 сенаторов-республиканцев.

Сначала палата представителей конгресса США одобрила законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Позднее лидер республиканцев в сенате США заявил, что может поддержать законопроект по контролю за оружием.

Поддержка законопроекта Макконнеллом стала еще одним доказательством, что нынешний раунд переговоров по закону об оружии, начавшийся после массовой стрельбы в начальной школе Техаса в прошлом месяце, может увенчаться успехом.