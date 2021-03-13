Село Демирчи Шарурского района передано в подчинение Садаракского района

Село Демирчи Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики передано в подчинение Садаракского района.

Это нашло отражение в законе «О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление Шарурского и Садаракского районов Нахчыванской Автономной Республики», утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

В связи с этим внесены изменения в «Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике». 4444 га административной территории Шарурского района, являющейся государственной собственностью, присоединено к территории Садаракского района.