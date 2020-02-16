Селфи убили больше людей, чем акулы

Более 40 процентов участников опроса о селфи подвергали свою жизнь опасности ради удачных кадров, сообщает New York Post.

Эксперты компании, специализирующейся на аксессуарах к мобильным телефонам, провели опрос об отношении к риску во время фотографирования. В нем приняли участие 2023 человека.

Выяснилось, что более половины респондентов готовы встать на край скалы для идеального снимка, 41 процент — уже рисковали во время селфи. Четыре процента признались, что подвергали опасности других.

При этом каждый десятый респондент (11 процентов) получал травмы при попытке сделать фото: падали с холмов, велосипедов, их сбивала волна.

В марте прошлого года в Аризоне туристка при съемке была атакована ягуаром. Ей удалось выжить. Девочку из Орегона придавило бревном, когда во время ее фотосессии с друзьями на пляже начался прилив. В 2018 году 18-летний израильтянин упал с 180 метровой высоты и погиб в парке Йосемити в Калифорнии, пытаясь сняться на вершине крутого утеса.

Ранее журнал о семейной медицине в Индии обнаружил, что в период с 2011 по 2017 годы 259 человек во всем мире погибли в 137 несчастных случаях, связанных с селфи. За это же время акулы убили 50 человек.