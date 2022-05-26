Братство Азербайджана и Турции проверено временем.

Как сообщает Report, об этом технический директор турецкой компании Baykar и председатель правления Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Сельджук Байрактар заявил на открытии TEKNOFEST Azerbaijan.

Байрактар напомнил известную пословицу: «Друг познается в беде. Мы всегда были вместе, даже в самый худший день. Мы продолжим быть вместе в мире до последнего дня».

По его словам, мы являемся свидетелями того, насколько важны высокие технологии для защиты независимости стран.

С.Байрактар отметил, что молодежь Азербайджана и Турции покажут всему миру, на что способны благодаря этому фестивалю.