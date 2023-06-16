Сейм Польши в пятницу,16 июня, принял резолюцию о членстве Украины в НАТО. За постановление проголосовали 443 депутата, против — два, а воздержались семь.

«Принимая во внимание самоотверженность украинского народа и его суверенное право на выбор собственного пути развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины», — пишет издание «Польське радио»

Ранее в пятницу поддержку принятой резолюции выразили все парламентские образования, считая, что это укрепит Альянс и отвечает интересам Польши. Окружение Конфедерации было против, полагая, что такая позиция может втянуть Польшу в мировой конфликт.

В резолюции подчеркивается, что сегодня Украина защищает не только свою государственность, но и общие ценности, такие как демократия и порядок, основанные на международном праве.

«Учитывая самоотверженность украинского народа и его суверенное право выбирать собственный путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины. Ее войска становятся все более похожи на силы НАТО и приобретают опыт на поле боя. Поэтому с военной точки зрения вступление Украины в НАТО также будет выгодно для Североатлантического союза», — указано в документе.

В нем также указано, что решение о вступлении в НАТО остается за заинтересованным государством и государствами-членами Альянса.

«Предстоящий саммит в Вильнюсе имеет решающее значение для отношений НАТО-Украина и должен стать местом обсуждения их будущего. Процедура приглашения Финляндии и Швеции в Альянс может быть применена и к Украине. Сейм Республики Польша поддержит усилия по укреплению политического и практического сотрудничества между Североатлантическим союзом и Украиной и достижению консенсуса по вступлению Украины в НАТО», — подчеркнули польские политики.