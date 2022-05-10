Сейм Литвы во вторник принял резолюцию, в которой признал военное вторжение России в Украину геноцидом, а Россию — террористическим государством.

В тексте резолюции утверждается, что «вооруженные силы РФ и наемники совершают военные преступления на территории Украины, в том числе, в Буче, Ирпене, Мариуполе, Бородянке и Гостомеле».

Как сообщают литовские СМИ, в документе, принятом единогласно всеми членами Сейма говорится, что целью России в Украине является уничтожение украинского народа.

В литовском парламенте назвали действия ВС РФ в Украине «геноцидом». «Российская Федерация, вооруженные силы которой преднамеренно и систематически наносят удары по гражданским объектам, является государством, поддерживающим и практикующим терроризм», — говорится в тексте резолюции.

В парламенте Литвы призвали привлечь к ответственности всех виновных и создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки действий России в Украине.