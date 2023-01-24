Временно проживающие в Грузии граждане Ирана и России сегодня планируют совместную акцию против войны в Украины и диктатуры в своих странах.

Марш заявлен в 19.00, от площади Первой республики до парламента Грузии.

«Наши народы настрадались от сумасшедших и опасных диктаторов, несущих сегодня угрозу всем своим соседями и всему миру. Путин сегодня терроризирует народ Украины, а хаменеистский режим Ирана помогает ему в этом поставляя боеприпасы и дроны», — говорится в заявлении инициативной группы.

«Мы должны напоминать западному сообществу, что диктатуры убивают людей. Мы должны требовать более решительных действий для борьбы с ними. Мы должны напомнить своим соотечественникам, что решающий удар по диктатуре должны нанести мы. И помнить про солидарность и не оставлять товарищей в беде. Вместе мы сможем это остановить! Также мы благодарны Грузии и её народу за то, что мы можем спокойно, не опасаясь за свою жизнь, проводить акции и протестовать здесь».

Организаторы отмечают, что акция согласована с мэрией Тбилиси. (newsgeorgia.ge)