Сегодня в Управлении пробации города Баку состоялось мероприятие, посвященное применению Акта об амнистии в отношении еще ряда заключенных.

Как сообщил АПА начальник Управления пробации города Баку Намиг Исмаилов, решение об освобождении было объявлено 20 заключенным. Это лица, которые были приговорены к исправительным работам, выплате штрафов, общественным работам, условному лишению свободы и ограничению свободы.

Отмечено, что в целом по стране сегодня были освобождены от отбывания наказания около 60 заключенных.