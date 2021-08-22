В Стамбуле сегодня состоится 33-й ежегодный межконтинентальный заплыв через пролив Босфор (Samsung Bosphorus Cross), сообщает Агентство Анадолу

Межконтинентальный заплыв через Босфор признан Всемирной ассоциацией по плаванию на открытой воде (WOWSA) «Лучшим массовым соревнованием по плаванию в мире».

В заплыве, организованном Национальным олимпийским комитетом Турции, примут участие около 2500 пловцов из более 50 стран мира.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 6,5 км — от причала Канлыджа в азиатской части Стамбула до побережья парка Джемиль Топузлу в районе Куручешме европейской части мегаполиса.

Заплыв начнется в 10.00 по местному времени (11.00 по бакинскому).

Пролив Босфор на период заплыва будет закрыт для судоходства.

Первый заплыв через Босфор состоялся в 1989 году с участием 68 пловцов.

С тех пор заплыв стремительно набирает популярность.