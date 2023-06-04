Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет в воскресенье в Стамбуле генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

Ожидается, что их встреча пройдет в рабочем офисе президента Долмабахче в закрытом для СМИ режиме. Ее начало намечено на 15:00 по бакинскому времени. Стороны главным образом обсудят процесс вступления Швеции в НАТО.

Турция продолжает блокировать вступление Швеции в НАТО, в частности требуя выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, которые получили в этой стране политическое убежище. В ответ в Стокгольме утверждают, что выполнили все условия Анкары для одобрения приема Швеции в НАТО, а вопрос о выдаче Турции конкретных лиц должен решать только шведский суд, этот вопрос вне компетенции правительства.