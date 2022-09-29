Финляндия уже в полночь с четверга на пятницу закроет границу для граждан России — обладателей шенгенских виз, за рядом исключений. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на свои источники. Правительство Финляндии накануне объявило, что сегодня рассмотрит вопрос об ужесточении правил пересечения границы для россиян.

По информации финской газеты, через границы перестанут пропускать обладателей шенгенских виз, в том числе выданных другими странами Шенгенского соглашения. Есть, однако, исключения. Граждане России смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, для учёбы или на работу. Также, как утверждает издание, будут пропускать в страну и «представителей оппозиции», что конкретно имеется в виду, не уточняется. Будут пропускать и обладателей ВНЖ в странах ЕС. На практике запрет коснётся туристов, в том числе тех, кто в последнее время использовал Финляндию в качестве транзитной страны.

Ранее запрет на пересечение границы для россиян с шенгенскими визами ввели страны Балтии и Польша. Финляндия тогда не присоединилась к этому запрету. Однако власти заявили о намерении пересмотреть свою позицию после объявления в России мобилизации, когда поток россиян через финскую границу резко возрос. За последнюю неделю её пересекли несколько десятков тысяч граждан России. До последнего времени финские пограничники пропускали практически всех россиян с действующими шенгенскими визами. (svoboda.org)