На погранично-пропускном пункте «Лачын» в очередной раз обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус в сопровождении сотрудников Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает Report, сегодня в направлении Ханкенди-Горус проехало 9 автомобилей, принадлежащих МККК.

В этих транспортных средствах находились 29 человек, 6 из которых — члены МККК, 9 — водители, 9 — больные, 4 — сопровождающие лица и 1 — медицинский работник.

Свободный переход этих лиц был обеспечен после проверки документов.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через ППП и в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о «блокаде» Азербайджаном Лачынской дороги являются ложью и клеветой.