Сегодня в Азербайджане отмечают 102-ю годовщину освобождения Баку

В Азербайджане празднуют 102-ю годовщину освобождения столицы от армянских и большевистских банд силами Кавказской исламской армии и Азербайджанским корпусом.
У Мемориала турецким воинам в Баку во вторник состоялась церемония поминовения героев, которые более века назад отдали жизнь за свободу Азербайджана, сообщает Агентство Анадолу.
В церемонии приняли участие посол Турции в Баку Эркан Озорал, военный атташе генерал Исмаил Хаккы Косеали и азербайджанские военные чины.
Присутствующие почтили память павших минутой молчания.
От имени Минобороны Азербайджана венок к памятнику возложил начальник Военной Академии ВС, генерал-лейтенант Гейдар Пириев.
Глава турецкой дипмиссии оставил запись в Книге памяти.
Далее посол и сопровождающая его делегация посетили Аллею почетного захоронения.
Неподалеку от места проведения церемонии по призыву неправительственных организаций собралась группа граждан Азербайджана, призвавших к дислокации турецких войск в стране не постоянной основе.
4 июня 1918 года в Батуми был заключен Договор о дружбе между Османским государством и Азербайджанской Демократической Республикой (АДР), который стал первым документом, подписанным азербайджанским правительством с иностранным государством.
Соглашение предусматривало развитие дружественных отношений между двумя государствами в политической, правовой, экономической и военной сферах.
Согласно пункту 4 данного договора Азербайджан имел право обратиться к османскому правительству за помощью в борьбе против оккупации армянских и большевистских банд.
Усилиями брата министра обороны османского государства Анвара Паши — 28-летнего Нури Паши в короткие сроки была сформирована Кавказская исламская армия. В ее состав вошли 106-й и 107-й пехотные и 56-й артиллерийский полки, переброшенные на Кавказ с палестинского фронта.
После приближения к Гяндже ряды Кавказской исламской армии пополнили до тысячи азербайджанских военных и численность войск достигла 12 тысяч человек.
Кавказская исламская армия освободила от большевистско-дашнакских вооруженных формирований Гейчай, Сальян, Агсу и Кюрдамир. 15 сентября 1918 года после 30-часовых ожесточенных боев удалось освободить Баку.
В боях за Баку погибли 1132 солдата Кавказской исламской армии.
Освобождение Баку позволило молодому азербайджанскому правительству переехать из Гянджи, где оно заседало после 28 мая 1918 года.