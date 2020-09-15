Сегодня в Азербайджане отмечают 102-ю годовщину освобождения Баку

В Азербайджане празднуют 102-ю годовщину освобождения столицы от армянских и большевистских банд силами Кавказской исламской армии и Азербайджанским корпусом.

У Мемориала турецким воинам в Баку во вторник состоялась церемония поминовения героев, которые более века назад отдали жизнь за свободу Азербайджана, сообщает Агентство Анадолу.

В церемонии приняли участие посол Турции в Баку Эркан Озорал, военный атташе генерал Исмаил Хаккы Косеали и азербайджанские военные чины.

Присутствующие почтили память павших минутой молчания.

От имени Минобороны Азербайджана венок к памятнику возложил начальник Военной Академии ВС, генерал-лейтенант Гейдар Пириев.

Глава турецкой дипмиссии оставил запись в Книге памяти.

Далее посол и сопровождающая его делегация посетили Аллею почетного захоронения.

Неподалеку от места проведения церемонии по призыву неправительственных организаций собралась группа граждан Азербайджана, призвавших к дислокации турецких войск в стране не постоянной основе.

4 июня 1918 года в Батуми был заключен Договор о дружбе между Османским государством и Азербайджанской Демократической Республикой (АДР), который стал первым документом, подписанным азербайджанским правительством с иностранным государством.

Соглашение предусматривало развитие дружественных отношений между двумя государствами в политической, правовой, экономической и военной сферах.

Согласно пункту 4 данного договора Азербайджан имел право обратиться к османскому правительству за помощью в борьбе против оккупации армянских и большевистских банд.

Усилиями брата министра обороны османского государства Анвара Паши — 28-летнего Нури Паши в короткие сроки была сформирована Кавказская исламская армия. В ее состав вошли 106-й и 107-й пехотные и 56-й артиллерийский полки, переброшенные на Кавказ с палестинского фронта.

После приближения к Гяндже ряды Кавказской исламской армии пополнили до тысячи азербайджанских военных и численность войск достигла 12 тысяч человек.

Кавказская исламская армия освободила от большевистско-дашнакских вооруженных формирований Гейчай, Сальян, Агсу и Кюрдамир. 15 сентября 1918 года после 30-часовых ожесточенных боев удалось освободить Баку.

В боях за Баку погибли 1132 солдата Кавказской исламской армии.

Освобождение Баку позволило молодому азербайджанскому правительству переехать из Гянджи, где оно заседало после 28 мая 1918 года.