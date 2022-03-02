Вопрос избрания нового президента Армении включен в повестку заседания парламента, которое состоится сегодня.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе парламента, единственным кандидатом на пост нового главы государства является член команды премьер-министра Никола Пашиняна, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян.

Ранее оппозиционные парламентские блоки «Армения» и «Честь имею» заявили, что не собираются выдвигать кандидата на пост президента и в сложившейся ситуации считают «неприемлемым и неправильным даже косвенное участие и легитимацию этих выборов».

Согласно конституции Армении, для избрания президента необходимо получить не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов парламента. Поскольку в законодательном органе страны, который состоит из 107 депутатов, у партии Пашиняна «Гражданский договор» есть 71 мандат, то существует вероятность, что выборы состоятся во втором туре, во время которого кандидату достаточно получить не менее трех пятых голосов от общего числа депутатов.

Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года. По образованию он экономист, в 1992-1996 годы занимал пост мэра Еревана. Местные эксперты продолжают заверять, что выбор Пашиняна остановился на его кандидатуре исключительно из-за лояльности. Аналитические круги отмечают, что главе кабмина нужен свой человек на этом посту из-за предстоящих возможных договоров с Анкарой и Баку.