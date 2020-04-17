Сегодня состоится очередное пленарное заседание парламента Азербайджана

Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В начале заседания будет заслушан «Годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов».

Также будут обсуждены законопроекты о поправках в закон «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана», во «Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана», в законы «О комитетах Милли Меджлиса Азербайджана», «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали «75-летие победы в Великой Отечественной войне», в Уголовный и Миграционный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях и в другие законы.

В целом в повестку вошли 24 вопроса.

| 2020-04-17T09:55:19+00:00 17 апреля 2020, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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