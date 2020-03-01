Сегодня состоится Эль-Классико

В чемпионате Испании 1 марта пройдет центральный матч 26-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» на своем поле примет «Барселону».

Мадридцы последний раз побеждали своего принципиального соперника 17 августа 2017 года в рамках финала Суперкубка Испании.

Лидер «Барселоны» Лионель Месси не может забить «Реалу» на протяжении 336 минут своего нахождения на поле в матчах с «Реалом». Предыдущий его гол в ворота мадридцев произошел 6 мая 2018 года.

«Барселона» лидирует в таблице Примеры, «Реал» находится на втором месте с отставанием в два очка.

Отметим, что игра начнется в 00.00 часов по бакинскому времени.