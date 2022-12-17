За бронзовые медали будут бороться сборные Хорватии и Марокко. Матч будет судить арбитр ФИФА Абдулрахман Аль-Джассим. Игра на стадионе Халифа начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Примечательно, что обе команды вышли в плей-офф из группы F. Представитель африканского континента завершил групповой этап мундиаля на первом месте, набрав семь очков, а европейцы стали вторыми с пятью очками. Очная встреча в группе завершилась нулевой ничьей.

Если Хорватия выиграет, она во второй раз в своей истории станет обладательницей третьего места, первый раз бронза была в 1998 во Франции. Тогда хорваты победили Нидерланды со счетом 2:1.

Однако, сборная Марокко до сих пор не играла за медали мирового первенства.

Отметим, что финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции состоится днем позже, 18 декабря.

ЧМ-2022

Игра за 3-е место

17 декабря

19:00. Хорватия — Марокко

Судья: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар)

Стадион «Халифа».