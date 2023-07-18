Сегодняшний день, 18 июля, объявлен в Израиле противниками юридической реформы очередным днем скоординированных массовых протестов. Этот день заявлен как «йом а-шибуш» (можно перевести как «день нарушения порядка», «день разрушения», «день глушения», «день путаницы» и т.п.).

Ранним утром демонстранты начали собираться на площади «Габима» в Тель-Авиве. На мостах и рядом с автомобильными трассами вывешены плакаты.

В течение дня в разных регионах страны пройдут массовые демонстрации и манифестации.

С 16:30 (17:30 по бакинскому) участники протестов соберутся на пяти железнодорожных станциях: «Хайфа-Мерказ а-Шмона», «Биньямина», «Герцлия», «Тель-Авив а-Шалом» и «Лод». Организаторы протестов заявили, что не намерены мешать движению поездов. Но проведение акций, очевидно, помешает пассажирам.

В 20:00 (21:00 по бакинскому) состоится центральный митинг на улице Каплан в Тель-Авиве, в это же время будут проходить акции протеста в других городах по всей стране.

Накануне противники юридической реформы, работающие в хайтеке, сообщили о своем намерении перенести протестную акцию в интернет и цифровое пространство. Действиями «цифровых манифестантов» будет руководить координационный штаб. Сами же противники реформы полагают, что «чрезвычайная ситуация, в которой находится страна, должна ощущаться в цифровом пространстве так же, как она ощущается на улицах и дорогах страны». Работники хайтек-компаний намерены блокировать работу популярных мобильных и веб-приложений, а также сайтов, которыми пользуются все израильтяне на своих телефонах или компьютерах так, «чтобы хотя бы несколько минут в день каждый израильтянин мог поразмышлять о разрушении демократии нынешним правительством». (newsru.co.il)