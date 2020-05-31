Сегодня Международный день защиты детей

Сегодня, 1 июня – Международный день защиты детей.

Это один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. После второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса был учрежден сегодняшний праздник.

А через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно. Цель праздника — напоминание обществу о необходимости сохранять здоровье и защищать права ребенка, чтобы все дети росли здоровыми, счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

В день защиты детей необходимо ещё раз напомнить всем очевидное: дети – наше будущее, от нашего отношения к ним сегодня зависит судьба планеты завтра.