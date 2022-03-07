Общественная организация «Союз» азербайджанской диаспоры Одессы при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой эвакуировала на сегодняшний день из Одессы более 500 граждан Азербайджана».

Об этом АПА сообщил председатель организации Ровшан Гулиев.

Он сказал, что число тех, кто обратился за эвакуацией, стало меньше.

«Вчера мы осуществили эвакуацию около 60 человек. И сегодня планируется эвакуация 50 человек. Наши соотечественники эвакуируются небольшими автобусами», — отметил Ровшан Гулиев.