Кремль подтвердил, что на сегодня запланирован телефонный разговор президентов России и Турции.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана запланирован на 7 октября.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции в Праге заявил, что проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Он отметил, что Турция — единственная страна, добившаяся обмена пленными между Россией и Украиной. Эрдоган подчеркнул, что члены семей 200 украинских военнопленных, временно удерживаемых в Турции, также были доставлены в страну.