Служба безопасности Украины нанесла дроном удар по электроподстанции в селе Снагость Курской области, в результате чего семь населенных пунктов этого региона остались без света. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники в СБУ.

«Дрон спецслужбы сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области. Как результат — без света остались семь населенных пунктов», — сообщили источники.

Как отметили собеседники агентства, «такая «бавовна» — свидетельство того, что спецоперации СБУ выходят на новый уровень».

«Россияне должны понимать — если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать», — подчеркнули источники.

«Поэтому очень хочется, чтобы россияне на себе почувствовали, что такое «блэкаут», графики отключений и поиски генераторов», — добавили источники.