Граждане России в 2022 году открыли 967 предприятий в Узбекистане — это рекорд среди иностранных компаний, образованных в стране. Данные Госкомитета республики по статистике указывают, что россияне по этому опережают представителей государств как по этому показателю, так и по общему количеству функционирующих компаний в стране (3156):

представители Турции образовали 369 предприятий в 2022 году, всего в стране 2 204 фирмы;

китайские бизнесмены открыли 275 организаций (2 141 всего);

граждане Казахстана открыли 195 компаний (1 258 всего);

предприниматели из Южной Кореи организовали 92 предприятия (930 всего).

За весь прошлый год в Узбекистан приехали 190 000 россиян. Власти страны разработали ряд программ поддержки для иностранного бизнеса. В их числе трехлетние визы для сотрудников IT-компаний.

Ранее о преимуществах для экономики, которые принесут бегущие от мобилизации россияне, заявили власти Грузии. К концу октября 2010 года сумма поступлений из России составила 40% притока всех денежных средств в Грузию из-за границы.

«Среднегодовой экономический рост за первые восемь месяцев текущего года составил 10,3 процента. Соответственно, прогноз экономического роста в 2022 году повышен до 10 процентов, а среднегодовой уровень экономической активности, вероятно, превысит свой потенциальный уровень», — прогнозировал президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.

С началом войны в Украине большинство стран СНГ зафиксировали резкий рост денежных переводов из России. В Армению в мае россияне отправили рекордные $266 млн — это в два с лишним раза больше, чем в марте. В Казахстане на переводы из России в марте приходилось 17,8% переводов. В мае их доля выросла до 66%, в то время как общий объем увеличился почти в десять раз — до $94,6 млн. (moscowtimes.ru)