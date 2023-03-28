Заседание Совета Безопасности ООН, связанное с планами РФ по размещению ядерного оружия на белорусской территории, пройдет 31 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

«Заседание назначено на пятницу», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 1 июля 2023 года завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. Глава российского государства отмечал, что РФ не передает Беларуси ядерное оружие, а делает то, что делали Соединенные Штаты десятилетие, — разместит его в Беларуси и обучит военнослужащих, как США в Европе.