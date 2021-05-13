СБ ООН не смог договориться по палестино-израильскому конфликту из-за США

Заседание СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта в пятницу не состоится, так как члены Совбеза не могут достичь консенсуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе постпредства председательствующего в Совете Безопасности Китая.

Ранее СМИ сообщали, что Китай, Норвегия и Тунис предложили провести в пятницу чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по эскалации напряженности между Израилем и Палестиной.

«Завтра заседания СБ ООН не будет. Члены Совбеза не могут достичь консенсуса», — сказал собеседник агентства.

Против проведения в пятницу заседания СБ ООН по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта возражают США, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.

«США возражают против проведения в пятницу заседания по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», — сказал собеседник агентства.

Второй источник подтвердил эту информацию. По его словам, сейчас ведутся дискуссии о возможном проведении заседания в начале следующей недели.