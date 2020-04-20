Саудовские богословы призвали верующих в Рамазан молиться дома

В Саудовской Аравии верующим рекомендовали во время мусульманского поста Рамазана, который длится месяц, молиться дома. Соответствующее заявление опубликовал Совет верховных богословов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Саудовское агентство новостей SPA.

В заявлении отмечается, что мусульмане «должны показать пример своими действиями» и соблюдать необходимые меры предосторожности, введенные властями тех стран, где они живут.

Богословы отметили, что исламское право допускает различные формы поклонения Аллаху, чтобы верующий «не причинял вреда себе и другим».

На данный момент в Саудовской Аравии коронавирус подтвержден у 9362 человек, скончались около 100 человек, вылечились 1398.