Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы вынудить Россию и другие страны возобновить переговоры со странами-членами ОПЕК, сообщает Блумберг.
По данным источников агентства, Эр-Рияд может повысить добычу нефти еще больше — до 12 миллионов баррелей в сутки. По сравнению с мартовскими показателями — 9,7 миллиона в день, подобный рост «поверг бы рынки в хаос» на фоне уже ударившей по спросу эпидемии коронавируса, отмечается в статье.
Блумберг оценивает подобное повышение как попытку через максимальное давление на Россию и другие страны «заставить их вернуться за стол переговоров».(РИА Новости)
| 2020-03-08T10:17:37+00:00 8 марта 2020, 10:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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