Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле до 10 миллионов баррелей в сутки, чтобы вынудить Россию и другие страны возобновить переговоры со странами-членами, сообщает

По данным источников агентства, Эр-Рияд может повысить добычу нефти еще больше — до 12 миллионов баррелей в сутки. По сравнению с мартовскими показателями — 9,7 миллиона в день, подобный рост «поверг бы рынки в хаос» на фоне уже ударившей по спросу эпидемии коронавируса, отмечается в статье.