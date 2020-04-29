Саудовская Аравия открыла торговые центры

Жители Саудовской Аравии могут начать посещать торговые центры и открытые продуктовые рынки после того, как власти страны ослабили карантинные ограничения в связи со спадом распространения коронавируса в стране, сообщает «Интерфакс».

Тем не менее власти установили ряд ограничений для посетителей, чтобы не допустить новых вспышек инфекции. В частности, охранники в магазинах будут обязаны измерять температуру у клиентов, а дезинфицирующие средства должны находиться в свободном доступе в торговых площадках.

Несмотря на существенные послабления, власти призывают пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом и детей воздержаться от выхода на улицу до введения новых мер по ослаблению режима борьбы с коронавирусом.

Рестораны, кафе и религиозные здания, как и ряд других общественных мест, пока остаются закрытыми.

Согласно официальным данным, в Саудовской Аравии в настоящее время зафиксировано 21 402 случая заражения COVID-19, погибли 157 человек.

| 2020-04-29T22:57:34+00:00 30 апреля 2020, 03:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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