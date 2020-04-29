Саудовская Аравия открыла торговые центры

Жители Саудовской Аравии могут начать посещать торговые центры и открытые продуктовые рынки после того, как власти страны ослабили карантинные ограничения в связи со спадом распространения коронавируса в стране, сообщает «Интерфакс».

Тем не менее власти установили ряд ограничений для посетителей, чтобы не допустить новых вспышек инфекции. В частности, охранники в магазинах будут обязаны измерять температуру у клиентов, а дезинфицирующие средства должны находиться в свободном доступе в торговых площадках.

Несмотря на существенные послабления, власти призывают пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом и детей воздержаться от выхода на улицу до введения новых мер по ослаблению режима борьбы с коронавирусом.

Рестораны, кафе и религиозные здания, как и ряд других общественных мест, пока остаются закрытыми.

Согласно официальным данным, в Саудовской Аравии в настоящее время зафиксировано 21 402 случая заражения COVID-19, погибли 157 человек.