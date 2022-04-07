Саудовская Аравия приветствует решение главы Йемена передать свои полномочия новому президентскому совету и обещает организовать предоставление помощи на поддержу экономики Йемена на $3 млрд. Об этом в четверг сообщило Саудовское агентство печати.

$2 млрд поступят из Эр-Рияда и еще $1 млрд из ОАЭ, которые входят в возглавляемую Саудовской Аравией военную коалицию. Эр-Рияд также выделит $300 млн на план гуманитарной помощи ООН Йемену.

Ранее глава Йемена Абд Раббо Мансур Хади объявил о создании президентского руководящего совета. Новое ведомство возьмет на себя обязанности как президента, так и его заместителя. Оно будет управлять политикой, военными делами и безопасностью страны во время переходного периода.(Газета.Ru)