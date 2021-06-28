Широкомасштабное производство «голубого» водорода вряд ли начнется в этом десятилетии и, скорее всего, будет реализовано по операционной модели сектора СПГ, считает технический директор Saudi Aramco Ахмад Аль-Ховайтер. Об этом сообщила в понедельник газета Arab News.

«Я бы сказал, что масштабирование [водородной энергетики] произойдет не раньше 2030 года. Это очень похоже на отрасль сжиженного природного газа, где сначала заключается off-take договор (соглашение о продаже или покупке товара, который еще не произведен), а затем осуществляются капитальные вложения и необходимые преобразования. С того момента, как вы получите четкие коммерческие соглашения о масштабах реализации, вы можете говорить о пяти-шестилетнем цикле капиталовложений для инвестирования в производство. Вот почему я сказал, что мы не увидим широкомасштабных вложений до 2030 года» — сказал Аль-Ховайтер. Он добавил, что увидеть такие инвестиции можно, «когда появится спрос на «голубой» аммиак и другие низкоуглеродные виды водорода».

Согласно дорожной карте Международного энергетического агентства (МЭА) для достижения нулевых выбросов к 2050 году потребуется около 520 млн тонн «зеленого» и «синего» водорода в год, что является огромным скачком по сравнению с текущими объемами производства. По данным МЭА, в 2020 году было произведено около 90 млн тонн водорода в основном из ископаемого топлива.(ТАСС)