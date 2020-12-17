Санкции США против Турции – интрига сохраняется

Одним из громких событий последних дней стал обещанный ввод Вашингтоном санкций против Анкары. Конкретно, против Секретариата оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и еще трех чиновников, сообщил Минфин США.

Как пояснил госсекретарь Майк Помпео, это решение связано с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов. Он призвал Турцию «немедленно» разрешить в координации с США «проблему С-400».

Это событие можно назвать одним из самых ярких решений уходящей администрации США. Именно Трамп был сильно недоволен этой сделкой. Но интересно, насколько это вообще принципиальный вопрос для Штатов? Скажем, как поведет себя в этом вопросе следующий президент – Байден? Оставит эти санкции в силе, или напротив – решит, что стоит отменить их во имя каких-то интересов своей администрации в средиземноморско-ближневосточном регионе?

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Следует отметить, что вокруг ввода санкций остается небольшая интрига, поскольку Трамп уже пообещал в своем твиттере ветировать этот законопроект. Впрочем, вето, скорее всего, будет легко преодолено последующим голосованием Сената и вероятность их запуска достаточно высока.

История приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 тянется уже с 2017 года и является существенным обстоятельством, осложняющим американо-турецкие взаимоотношения. Некоторые обозреватели рассматривают турецкую сделку с Москвой как часть комплексных решений или даже как взятку, позволяющую укрепить достигнутые соглашения на переговорах по Сирии, другие же, ссылаясь на суверенное право Анкары самостоятельно принимать решения о покупке того или иного вооружения, видят в этом элемент торга с американцами и европейцами.

В этом плане, предложенный законодателями формат санкций в перспективе может оказать негативное влияние на уровень военного сотрудничества (прогнозируется его сокращение на 5%), но, в тоже время, практически не отразится на ситуации в турецкой экономике, которая переживает не лучшие времена. Если к этому добавить введенные накануне европейские санкционные меры в связи с разведывательным бурением на шельфе в Восточном Средиземноморье, то вырисовывается более-менее ясная картина: ЕС и США демонстрируют откровенное недовольство политикой Р.Т.Эрдогана, но предпочитают стимулировать Турцию к дальнейшему диалогу и поиску оптимального для всех сторон решения. И смена власти в Вашингтоне вполне удобный случай для качественной перезагрузки всего комплекса отношений между Турцией и ее западными союзниками. Скорее всего, до вступления в должность нового президента стороны воздержатся от эскалации, а администрация Джо Байдена, в свою очередь, попытается смягчить негативные последствия санкций, формально их не отменяя.

Старший научный сотрудник Сектора Центральной Азии Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Станислав Притчин:

— Здесь понятно, что для США очень важно поддерживать и своего производителя военно-технического оборудования, и продвижение военно-промышленного комплекса вообще в целом. Поэтому, конечно же, появление конкурентов, и тем более конкурентов в таких чувствительных сферах и с такими важными партнерами как Турция, безусловно, является очень серьезным раздражающим фактором в целом для политического истеблишмента США.

Поэтому то, что санкции введены, не является ни сюрпризом, ни какой-то неожиданностью. В целом, всё шло к этому, и нынешнее развитие отношений между Турцией и США, конечно же, во многом вело к этому.

Это решение принимается уже уходящей администрацией, что, конечно же, добавляет определенное поле возможностей для нормализации отношений между Турцией и США уже на новом этапе политического развития. Сейчас пока сложно говорить, насколько США поменяют свою позицию в отношении Турции, и будут ли искать более компромиссные варианты сотрудничества, возвращения стратегического диалога. Поэтому на сегодняшний момент трудно предполагать, какими могут стать будущие решения администрации Байдена в отношении Турции. Скорее всего, будут предприняты попытки по нормализации отношений, чтобы каким-то образом стабилизировать их после вот этого серьезного периода дестабилизации.