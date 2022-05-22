В Хакасии у отшельницы Агафьи Лыковой перестал работать спутниковый телефон. Как сообщил навестивший ее недавно директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий, это произошло из-за санкций, введённых в связи с войной в Украине. Для Лыковой это была единственная связь с миром. Сейчас связь восстановили, — сообщает Сибирь.Реалии.

Непомнящий рассказал отшельнице, что причиной отключения связи стали «нехорошие люди, буржуи, которые решили обрубить связь». О войне он ей рассказывать не стал. «В принципе, я этих тем стараюсь избегать. Про тот же коронавирус Агафья знает, молится за всех нас. А о спецоперации старался не упоминать. Зачем бередить?» — описал разговор с Лыковой директор заповедника.

Какой именно связью раньше пользовалась Лыкова, не сообщается. Сейчас у неё появился новый телефон и другой мобильный оператор.

Агафья Лыкова — последняя из семьи староверов, обнаруженных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции 41 год. В тот момент таежных жителей было пятеро: отец Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году – отец Карп. Агафье сейчас 76 лет. (svoboda.org)