Санчес и Торра встретятся в ближайшее время

Председатель правительства Испании Педро Санчес, официально занявший этот пост накануне, и глава женералитета Каталонии Ким Торра договорились лично встретиться в ближайшее время.

В четверг состоялся телефонный разговор между Санчесом и Торрой, сообщили в правительстве Испании. Разговор проходил в «теплом тоне», добавили в кабмине. Дата встречи, как и место ее проведения, пока не назначена. Известно, что она состоится после официального формирования испанского правительства.

«Председатель правительства Санчес заявил главе правительства (Каталонии) Торре, что, с одной стороны, хочет возобновить диалог, а с другой, искреннее намерен попытаться урегулировать политический конфликт в Каталонии», — добавили в правительстве. (РИА Новости)

| 2020-01-09T16:56:24+00:00 9 января 2020, 21:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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