Самолеты ВМС США провели разведку возле российских баз в Сирии

Самолеты ВМС США провели длительные разведполеты вблизи российских баз в Сирии. Это следует из мониторинговых данных западных авиаресурсов, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что 8 февраля патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II были замечены у сирийского побережья, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения флота в Тартусе.

Самолеты поднялись в воздух с авиабаз в Италии и Греции и несколько часов курсировали, не входя в воздушное пространство Сирии, на расстоянии 35-45 км от баз России.

6 февраля стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk на протяжении 6,5 часа вел разведку с российского Чеерноморского побережья (iz.ru)