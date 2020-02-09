Самолеты ВМС США провели разведку возле российских баз в Сирии

Самолеты ВМС США провели длительные разведполеты вблизи российских баз в Сирии. Это следует из мониторинговых данных западных авиаресурсов, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что 8 февраля патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II были замечены у сирийского побережья, где расположены российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения флота в Тартусе.

Самолеты поднялись в воздух с авиабаз в Италии и Греции и несколько часов курсировали, не входя в воздушное пространство Сирии, на расстоянии 35-45 км от баз России.

6 февраля стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk на протяжении 6,5 часа вел разведку с российского Чеерноморского побережья (iz.ru)

| 2020-02-09T01:30:03+00:00 9 февраля 2020, 04:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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