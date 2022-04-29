В Минобороны Российской Федерации рассказали, что над Красной площадью 9 мая пролетят «Самолет Судного дня» Ил-80, истребители пятого поколения Су-57 и новейшие самолеты МиГ-31И. Об этом сообщает ТАСС.

Авиационная часть военного парада на Красной площади будет представлена 77 самолетами и вертолетами — по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны, указали в военном ведомстве.

Открывать воздушную часть будет самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26. Также в параде примут участие вертолеты Ми-28Н, Ка-52, Ми-24 и Ми-8.

«Самолет Судного дня» Ил-80 сопроводят два истребителя МиГ-29. Этот самолет призван обеспечить связь и управление войсками в случае уничтожения наземных коммуникаций.

Над Красной площадью, помимо этого, пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 «Белый лебедь» с воздушным танкером Ил-78, истребители Су-35С, МиГ-31И и МиГ-39БМ, а также истребитель пятого поколения Су-57 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

В Минобороны также добавили, что восемь МиГ-29СМТ пролетят в виде буквы «Z» в поддержку российских военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине.

Воздушную часть парада закроют по традиции девять самолетов пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в построении «кубинский бриллиант». После этого шесть Су-25, которые окрасят небо в российский триколор.