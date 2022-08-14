Капитан воздушного судна авиакомпании «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявшего рейс J2 807 Баку-Москва (аэропорт Внуково), принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.

Как передает АПА, об этом сообщила пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Самолет успешно приземлился в Международном Аэропорту Гейдар Алиев в 08:08.

Члены экипажа и инженерно-технический персонал провели осмотр самолета.

При осмотре выяснилось, что самолет исправен и был подан ошибочный сигнал о неисправности сенсоров.

Пассажиры рейса вылетят из Баку в Москву этим же самолетом.