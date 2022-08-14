Капитан воздушного судна авиакомпании «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявшего рейс J2 807 Баку-Москва (аэропорт Внуково), принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.
Как передает АПА, об этом сообщила пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».
Самолет успешно приземлился в Международном Аэропорту Гейдар Алиев в 08:08.
Члены экипажа и инженерно-технический персонал провели осмотр самолета.
При осмотре выяснилось, что самолет исправен и был подан ошибочный сигнал о неисправности сенсоров.
Пассажиры рейса вылетят из Баку в Москву этим же самолетом.