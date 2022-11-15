На индонезийском острове Бали во вторник официально открылся саммит «Группы 20» (G20). Его главными темами станут развязанная Россией война в Украине и её влияние на экономику, в первую очередь — рост цен на продовольствие, из-за которого миллионы людей оказались за чертой бедности.

Президент Индонезии, председательствующей в G20, Джоко Видодо во вступительном слове призвал остановить войну. «Если война не закончится, нам будет трудно двигаться дальше. Мы не должны делить мир на части», — сказал он.

Накануне саммита критики Путина объединились, обвинив российского президента в том, что развязанная им война привела к глобальным экономическим потрясениям и должна быть осуждена самым решительным образом.

Как заявил журналистам находящийся на Бали председатель Европейского совета Шарль Мишель, представители стран-участниц саммита G20 уже согласовали проект резолюции, которую по итогам конференции должны подписать участвующие в ней главы государств. По сообщениям источников dpa, российская сторона согласилась с тем, что в тексте итоговой декларации может цитироваться позиция ООН относительно войны. Глава МИД России Сергей Лавров, присутствующий на саммите вместо президента Владимира Путина, открыто поддержал как минимум упоминание в документе недопустимости применения ядерного оружия в военных конфликтах, отмечает агентство.

Сделка, позволяющая Украине экспортировать зерно через черноморские порты, станет ещё одним предметом обсуждения на саммите. Соглашение истекает 19 ноября, и Россия уже пригрозила его разорвать.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в понедельник выразил надежду на то, что Россия продлит соглашение, заявив, что договоренность имеет решающее значение для продовольственной безопасности.

Союзники США надеются, что их аргумент о необходимости усилить давление на Путина найдет поддержку у других стран G20, которые, хотя и с осторожностью относятся к осуждению России, глубоко обеспокоены растущей инфляцией.

По сообщениям СМИ, ЕС и Великобритания могут бойкотировать выступления российских представителей на саммите, а организаторы отменили традиционное совместное фотографирование участников из-за отказа лидеров ряда стран G20 быть на одном снимке с министром иностранных дел России. (svoboda.org)