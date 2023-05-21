Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит формулы мира может пройти 2 июля 2023 года — на 500 дней с начала полномасштабной войны.

«Скоро — 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира — саммит мирового большинства», — заявил Зеленский на рабочей сессии саммита G7.

Глава государства пригласил лидеров стран «Большой семерки» присоединиться к формуле мира для завершения полномасштабной войны в Украине. По его словам, Украина разработала формулу мира таким образом, что каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Зеленский подчеркнул, что «каждый в мире может выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать».