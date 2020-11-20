Самед Сеидов: «Резолюция Сената Франции направлена против азербайджанцев и турков»

«Когда наши земли находились под оккупацией, некоторые люди говорили о диалоге, призывали к миру. Однако после освобождения наших земель от оккупации, те, кто говорили «забудьте про земли, думайте о людях», заявляют противоположное, и оказывают на нас давление, говоря «давайте подумаем о статусе». Такое неискреннее отношение между странами в основном проявляется со стороны Франции».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Самед Сеидов.

По его словам, с первого дня войны Франция поддерживает Армению: «Отечественная война началась 27 сентября, а 30 сентября Франция выступила с абсурдными высказываниями о том, что в рядах нашей армии есть наемники. Однако они не доказали это и взяли свои слова обратно».

С.Сеидов сказал, что мэр Парижа принял документ, полностью противоречащий Конституции Франции: «Во время принятия этого документа около 50 представителей покинули зал, заявив, что это незаконно. Однако этот документ был принят».

Касаясь представленной Сенатом Франции резолюции, депутат отметил, что это направлено против азербайджанцев и турков: «Такое мнение одного из сопредседателей Минской группы неприемлемо. Такое сопредседательство неприемлемо для Азербайджана. Правительство Азербайджана должно проанализировать свои отношения с Францией. Такие высказывания серьезно повлияют на отношения между странами».