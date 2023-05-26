Власти Грузии должны ввести ограничения в отношении россиян, которые прибыли в страну за последний год, заявила президент республики Саломе Зурабишвили во время выступления в честь Дня независимости, передает портал «Новости-Грузия».

«Независимость, которую мы сегодня празднуем, означает защиту своих граждан. Государственность означает, что страна управляется правилами и законами. Это подход государства, который должен распространяться на всех. Поэтому непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение, образование или даже покупка недвижимости и неуплата налогов», — сказала Зурабишвили.

Она также раскритиковала правительство Грузии за решение возобновить прямое авиасообщение с Россией. По мнению президента, из-за «непонятной» внешней политики республика все больше отклоняется от курса на евроинтеграцию и рискует оказаться в изоляции.

«Непонятно и обидно, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов принесет нам «подарок» в виде полетов [в Россию]. Наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?» — отметила Зурабишвили.

Она также считает, что правительство не должно оправдывать свои пророссийские решения, манипулируя темой угрозы войны. «Нагнетание страха в стране, которая помнит столько вторжений и завоеваний, не может быть формулой успешного правления», — подчеркнула президент.

Зурабишвили обратилась и к тем, кто думает, что «в обмен на уступки» Россия вернет Грузии ее территории: Абхазию и Южную Осетию. По мнению главы государства, такие люди «ничему не научились из истории» страны.

Президент РФ Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 15 мая и одновременно отменил визовый режим для граждан республики. Зурабишвили назвала это решение «провокацией», которая вызовет «политическое напряжение», и предложила ввести визы для россиян.

Полеты в Грузию выполняют авиакомпании «Азимут», Red Wings и Georgian Airways. Последняя сообщила о планах запустить для россиян транзитные рейсы в Европу через Тбилиси с 15 июня.

В ответ Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways и призвала граждан последовать ее примеру. Вслед за этим авиакомпания сообщила, что не пустит президента на борт, пока та «не извинится перед грузинским народом». (moscowtimes.ru)