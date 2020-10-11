Сахиба Гафарова: «Даже гуманитарное перемирие не смогло остановить насилие Армении»

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила отношение к обстрелу вооруженными силами Армении города Гянджа.

Как сообщает АПА, в своей публикации председатель парламента отметила, что это — фотографии очередного террора и агрессии Армении против Азербайджана.

Председатель отметила, что даже действующее в настоящее время гуманитарное перемирие не смогло остановить насилие Армении в отношении гражданского населения Азербайджана: «Мы призываем ООН, ОБСЕ и все другие международные организации принять меры для скорейшего прекращения насилия со стороны Армении».