«Я поддерживаю связь с нашими соотечественниками, которые живут в разных странах мира, и я знаю, сколько у них возникает проблем, связанных с документами».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Сабир Рустамханлы.

С.Рустамханлы сказал, что когда срок действия их удостоверения личности и паспорта истекает, и они вынуждены вернуться в страну и привести документы в порядок:

«Но это не должно быть так. За рубежом они должны иметь возможность удобно менять свои документы.

Мы должны создать нашим соотечественникам комфортные условия. Хотя законы Азербайджана предусматривают льготы для граждан, проживающих за рубежом, ни один человек не пользуется этими льготами. Азербайджанцы, проживающие за рубежом, также получают платное образование. Я предлагаю создать Университет азербайджанцев мира».

Депутат отметил, что было бы хорошо организовать в зарубежных странах модель «Службы ASAN» в мобильной форме:

«Но мы не можем решить эту проблему. С другой стороны, на границе наши граждане, которые хотят вернуться в страну, сталкиваются с большими трудностями. Наше посольство в Украине не работало, работал только наш почетный консул в Харькове. А какую работу проделало посольство, никто и не узнал».