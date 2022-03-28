В понедельник в Тбилисском городском суде состоялось очередное судебное заседание по делу о превышении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили служебных полномочий 7 ноября 2007 года.

Бывший президент Грузии, практически ничего не сказав по сути обвинений, выступил с рядом громких политических заявлений, в первую очередь касающихся войны в Украине.

По его словам «если пророссийские власти Грузии не будут свергнуты» в ближайшее время, нынешнее поколение грузин «навсегда войдёт с клеймом позора в историю Украины». «Если мы не сможем сейчас мобилизоваться, Грузия погибнет, – предупредил Саакашвили и тут же пояснил: – Сколько бы мы не говорили украинцам, что нынешние власти не отражают мнения грузинского народа, украинцы нам не поверят».

Михаил Саакашвили, как и его партия «Единое национальное движение» (ЕНД) убеждены: «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили, правящая в стране с 2012 года, не только не помогает Украине, но «сделали ставку на победу России».

Саакашвили назвал премьера, членов правительства и парламентского большинства «рабами и агентами Путина», а себя «личным пленником» президента РФ.

Экс-президент впервые озвучил число грузин, воюющих в Украине: 2000 добровольцев, в том числе бывших военнослужащих. Четверо из них уже погибли под Киевом и в Мариуполе.

Для «освобождения Грузии от позорной коррумпированной клики» Михаил Саакашвили призвал соотечественников «сплотиться, выходить на демонстрации и не бояться полиции». Саакашвили выразил уверенность, что после «неминуемого поражения» РФ в Украине, Абхазия и Цхинвали (Южная Осетия) будут «возвращены», а территориальная целостность Грузии – восстановлена.

После этих слов подсудимый вышел из зала при полном молчании судей. Такое поведение формально является оскорблением суда, но экс-президент именно так и поступает в ходе каждого заседания. Судьи, однако, не перебивают его и не подвергают санкциям, поскольку, несмотря на заключение, Михаил Саакашвили остаётся самой влиятельной оппозиционной фигурой Грузии. (svoboda.org)