Саакашвили рассказал, как прыгал по фонтанам с Трампом в Тбилиси

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, как во время своего президентства ходил с президентом США Дональдом Трампом в ночной клуб. Соответствующее заявление он сделал в рамках программы «В гостях у Дмитрия Гордона» на Youtube.

Он отметил, что «возил на электромобиле до семи утра» Трампа, а также прыгал с ним «по фонтанам».

По его словам, многие политики и публичные личности любили приезжать в Грузию. Среди своих гостей экс-губернатор Одесской области назвал бывшего кандидата в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон и экс-кандидата на президентских выборах в США в 2008 году Джона Маккейна, который приезжал «раз десять».

Саакашвили добавил, что ночью к нему в гости приезжал бизнесмен Борис Березовский, который просил организовать ему свадьбу с одной девушкой. Политик добавил, что мероприятие было организовано, но невеста с него сбежала.